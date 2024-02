Saint-Valentin / Marché Kermel : les marchands fleuristes au rythme de la fête de l'Amour...

Le 14 février demeure, une journée emblématique appelée la Saint-Valentin. Une fête dédiée à l'amour et à la romance. Bien que ses origines remontent à l'Antiquité, cette fête continue de transcender les frontières culturelles et géographiques, offrant un moment de tendresse et de partage au sein des relations. La fête de la saint Valentin est traditionnellement associée à l'échange de cadeaux, de mots doux et de fleurs.



C’est pour cette raison que Dakaractu a tendu son micro aux marchands de fleurs du célèbre marché Kermel du centre-ville de Dakar pour savoir si les clients sont au rendez-vous au regard de la situation sociopolitique du pays, marquée par des appels à manifester.