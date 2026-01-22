Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique


Budget 2026 : Cheikh Diba mise sur la rigueur et la qualité de la dépense publique

Le Ministère des Finances et du Budget a organisé ce matin l’atelier de lancement de l’exécution budgétaire 2026, en présence des secrétaires généraux des ministères, des coordonnateurs de programmes et de l’ensemble des acteurs de la chaîne de la dépense publique. Le ministre Cheikh Diba, représenté par son Directeur de Cabinet Bassirou Sarr, a fixé le cap pour l’année en cours.

 

Le ministre, tout en saluant le travail accompli en 2025 avec l’exercice budgétaire 2025, qui vient d’être clôturé, a rappelé l’environnement marqué par des contraintes fortes et des incertitudes persistantes. Les conditions difficiles ont nécessité des ajustements « parfois difficiles mais nécessaires », avec une exigence accrue de rigueur dans les choix financiers. Grâce à l’implication de l’ensemble des administrations concernées, l’exercice 2025 a pu être conduit à son terme conformément aux équilibres essentiels visés et dans le respect de la crédibilité de l’action publique, rassure le ministère des finances. 

 

Les orientations stratégiques du budget 2026

 

Selon le représentant du ministre des finances, le budget 2026 s’inscrit dans la continuité de cette dynamique de redressement et de transformation, portée par l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », la Stratégie nationale de Développement 2025-2029 et le Plan de Redressement économique et social. La loi de finances 2026 repose sur plusieurs exigences structurantes clairement définies : maîtriser la dépense publique, encadrer l’endettement pour préserver la soutenabilité financière, financer les priorités nationales définies par le nouveau référentiel stratégique, améliorer la sincérité, la traçabilité et la qualité de la dépense, et poursuivre l’apurement des arriérés pour renforcer la confiance des acteurs économiques.

 

Les orientations budgétaires pour 2026 sont présentées comme « claires et sans équivoque ». Elles reposent d’abord sur une exigence de discipline budgétaire, entendue comme le strict respect des autorisations votées et des priorités arrêtées. Ensuite, elles visent la priorisation des dépenses vers les secteurs prioritaires à fort impact économique et social, conformément aux engagements de l’État et aux attentes des populations. « En somme, une bonne planification, adossée à une attention particulière à la qualité de la dépense publique », a résumé Bassirou Sarr.

 

Appel à la responsabilité collective

 

La circulaire relative à l’exécution des dépenses pour la gestion 2026 rappelle les règles, dispositifs et procédures indispensables à une exécution régulière et efficiente des crédits. Elle précise les responsabilités respectives des acteurs de la chaîne de dépense : « l’atelier de ce jour vise à renforcer l’harmonisation des pratiques, la consolidation des procédures et la fluidité de la chaîne d’exécution », a souligné le directeur de cabinet de Cheikh Diba, insistant sur la nécessité de garantir « une appropriation complète des normes en vigueur, dans un esprit de discipline, d’intégrité et de performance ». 

 

Le ministre a conclu en appelant au sens élevé de responsabilité de chacun des acteurs de la chaîne de la dépense publique, rappelant que « c’est par le respect des règles, la qualité des pratiques et la culture du résultat que nous renforcerons durablement la crédibilité de l’État et la confiance des citoyens ». 

Autres articles
Jeudi 22 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal…

Lutte contre les MGF à Kolda : Satisfaction de la Mission du Comité des programmes ONU/Sénégal… - 22/01/2026

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes

Colloque sur les origines du peuple wolof : « Mbootaayu Leppiy Wolof » souhaite mettre une bibliothèque numérique à la disposition des jeunes - 22/01/2026

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais

Marine nationale : 51 ans de souveraineté maritime sous commandement sénégalais - 22/01/2026

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée »

Incidents après la finale de la CAN / Linkafrica appelle à la responsabilité : « Dans cette guerre des mots, il n'y aura ni vainqueur ni trophée » - 22/01/2026

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants...

‎Accident de la circulation à Kolda : Un tracteur tue deux enfants... - 22/01/2026

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle

ARBITRAGE DU FOOTBALL : Faut-il confier les décisions à l’intelligence artificielle - 22/01/2026

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain

Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux / Justice numérique : Entre modernisation nécessaire et préservation de l’humain - 22/01/2026

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM

Nécrologie : Décès du père du journaliste Chérif Dia de la TFM - 22/01/2026

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène

Assainissement : remise des clés de camions de vidange à l’AAAS ce vendredi à Cambérène - 22/01/2026

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État

Marche pacifique à Thiès: le G7 exige le respect des accords signés avec l'État - 22/01/2026

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match »

Saly/ La reine de Bignona révèle ses incantations pour la victoire des Lions : « J’étais à genoux pendant tout le match » - 22/01/2026

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours

Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours - 22/01/2026

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil

Guinée-Bissau : Le Général N’Tam fixe les élections au 6 décembre 2026 pour un retour au pouvoir civil - 22/01/2026

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali

Kédougou : un réseau de trafic de kush et de Tramadol démantelé aux portes du Mali - 22/01/2026

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance

Mbour : il offre à sa mère la chambre à coucher de ses clientes, un menuisier condamné pour abus de confiance - 22/01/2026

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême

Guédiawaye : “Je ne l’ai jamais oublié” … six ans après, un maçon jugé pour une agression sexuelle d’une violence extrême - 22/01/2026

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch

« Tensions » Sénégal-Maroc après la finale : Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue marocain Aziz Akhannouch - 21/01/2026

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028

Économie : Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile le plan d’investissement 2026-2028 - 21/01/2026

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme

Fake news, photos et vidéos sur la finale de la CAN : Le CORED met en garde les journalistes et invite les médias à plus de professionnalisme - 21/01/2026

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien

Lutte contre le trafic de drogue : trois individus arrêtés à Kaolack avec 53 kg de chanvre indien - 21/01/2026

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale »

Groenland : Donald Trump justifie ses ambitions par des « impératifs de sécurité nationale » - 21/01/2026

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables »

Trump tacle violemment l’Europe lors du forum de Davos : « Des pays méconnaissables » - 21/01/2026

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes

Région de Thiès : les débarquements de la pêche artisanale estimés provisoirement pour l’année 2025 à 129.934 tonnes - 21/01/2026

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis

Forum de Davos, Suisse: Donald Trump vante un « miracle économique » et une transformation historique des Etats Unis - 21/01/2026

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité

Polémique autour la finale Sénégal-Maroc : La CNDH invite les acteurs sportifs et les sénégalais à faire preuve de responsabilité - 21/01/2026

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures

Tensions à l'UVS : Les étudiants de la promotion 10 décrétent un arrêt total des activités pédagogiques, sur la plate-forme ENT pendant 48 heures - 21/01/2026

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé

Dangou endeuillé : une bagarre tourne au drame, un jeune charretier mortellement blessé - 21/01/2026

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit

Ébats intimes dans un garage : deux Sdf pris en flagrant délit - 21/01/2026

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort

Affaire Soya Diagne : la Cour suprême tranchera en dernier ressort - 21/01/2026

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement

Assemblée générale à Dakar : Les collectivités locales du Sahel et du littoral s’unissent pour la paix et le développement - 21/01/2026

RSS Syndication