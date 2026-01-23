WAKHINANE-NIMZATT –Duel à la machette sur la corniche : deux jeunes charretiers entre la vie et la mort

La quiétude habituelle de la corniche de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye, a été brutalement rompue mardi en fin de journée par une rixe d’une rare violence. Une confrontation à l’arme blanche entre deux jeunes charretiers a plongé le quartier dans la stupeur, laissant les deux protagonistes grièvement blessés, avec des pronostics vitaux sérieusement engagés, rapporte L’Observateur.







Selon le quotidien, les faits opposent Nd. M. Faye, âgé de 24 ans, et F. Dione, un mineur de 17 ans. Tous deux étaient bien connus au point de rassemblement des charretiers de la cité Sofraco. Une première altercation, survenue quelques jours auparavant, aurait semé les graines de ce qui allait devenir un règlement de comptes sanglant.











Un face-à-face prémédité









D’après plusieurs témoignages recueillis par L’Observateur, la rencontre de mardi n’avait qu’un seul objectif : « régler définitivement leurs comptes ». La discussion dégénère rapidement. F. Dione aurait porté le premier coup, assénant un violent coup de couteau au niveau du cou de son adversaire, derrière l’oreille. Touché grièvement, Nd. M. Faye s’effondre, perdant une quantité importante de sang.







Dans un ultime réflexe de survie, le jeune homme parvient toutefois à sortir une arme blanche à son tour et blesse son agresseur à plusieurs reprises, lui sectionnant des veines au bras et à la jambe. La scène, d’une extrême brutalité, s’est déroulée sous les yeux médusés de riverains.











Une intervention qui évite le pire









Alertés par les cris et l’affolement, des habitants interviennent rapidement pour porter secours aux deux blessés. Les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt arrivent peu après sur les lieux. Selon L’Observateur, Nd. M. Faye, toujours en hémorragie, est transporté sur sa propre charrette jusqu’au commissariat, où une réquisition médicale est délivrée en urgence.







Dans un état critique, il est ensuite évacué vers l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où son pronostic vital reste engagé. Le mineur F. Dione, également interpellé, est admis sous observation au centre hospitalier Dalal Jamm.











Un passé judiciaire et une troisième piste









Toujours selon L’Observateur, F. Dione ne serait pas un inconnu des services de police. Malgré son jeune âge, il aurait déjà été déféré à deux reprises devant le parquet pour des faits de vol à l’arraché, un élément qui alourdit considérablement son dossier judiciaire.







L’enquête évoque par ailleurs l’implication indirecte d’un troisième individu, identifié comme Daouda. Ce dernier aurait récemment eu une violente dispute avec F. Dione, au cours de laquelle il aurait été blessé aux mains. Il aurait ensuite rapporté à Nd. M. Faye que le mineur proférait des menaces à son encontre, alimentant un climat de tension et de méfiance qui a fini par exploser.











Une affaire sous haute surveillance









Craignant des représailles, des fuites ou de nouvelles violences, des équipes de police discrètes ont été déployées au chevet des deux blessés dans les structures hospitalières qui les accueillent.

