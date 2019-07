Saint-Louis : Un projet de ferme intégrée voit le jour

C'est un projet qui a pour objectif d'accompagner les jeunes et les femmes du monde rural à saisir les opportunités des secteurs agricole, de l'élevage et de l'aquaculture.

Ce projet d'un montant de 275 millions de francs CFA permettra de contribuer à l'amélioration de la productivité agricole et l'insertion économique des populations rurales dans la région à travers la formation et l'encadrement des acteurs dans l'entrepreneuriat. Cela à travers la mise en place de fermes intégrées de production et de transformation aquacole, arachidière, avicole et animalière de race...