Saint-Louis : Un accident fait un mort et 13 blessés

Un mort et 13 blessés, c'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit ce matin sur la RN2 à Saint Louis.

Les faits se sont produits entre Rao et Gandon.

En effet, un taxi jaune-noire a violemment percuté une voiture de type 4x4 qui s’est aussitôt renversé sur la route.

Du fait de la vitesse, du brouillard et de la fumée noirâtre qui se dégageait du Centre d’Enfouissement Technique, d’autres voitures sont venus percuter les deux premiers véhicules accidentés. Ce carambolage a créé de gros dégâts...