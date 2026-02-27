Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia


Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia

Le mot est lâché. « Nakba. » Le politologue et ancien coordonnateur de la communication de la présidence, Dr Yoro Dia, a choisi ce terme arabe, lourd de sens historique, pour qualifier ce qu’il considère comme la catastrophe économique silencieuse que traverse actuellement le Sénégal. Une catastrophe qui, selon lui, a un acte fondateur précis. Le 26 septembre 2024, lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko a publiquement accusé l’État, selon Yoro Dia, d’avoir dissimulé une « dette cachée » aux yeux de ses partenaires financiers internationaux. Ce jour-là, estime l'ancien ministre, quelque chose s’est brisé dans la crédibilité économique du pays.

 

Les chiffres semblent-ils lui donner raison, au moins en partie? La Banque mondiale projette pour le Sénégal une croissance de seulement 4,1% en 2026, ce qui le placerait bon dernier de la CEDEAO. Derrière la Guinée, à 9,3%. Derrière la Côte d’Ivoire, à 6,4%. Derrière le Bénin, à 7%. Et, fait particulièrement saisissant, derrière le Niger et le Burkina Faso, à respectivement 6,7% et 4,6%, deux pays pourtant englués dans des conflits armés qui ravagent leurs territoires depuis plusieurs années. Le Sénégal, longtemps présenté comme un modèle de stabilité et de dynamisme en Afrique de l’Ouest, se retrouve ainsi distancé par des voisins que tout, sur le papier, semblait condamner à faire moins bien.

 

Pour Yoro Dia, ce déclassement n’est pas le fruit du hasard ni d’une conjoncture internationale défavorable. Il y voit l’aboutissement d’un « sabotage systémique » soigneusement orchestré, qui aurait précipité le pays, selon sa formule, « de l’avant-garde à l’arrière-garde » des économies régionales. Son analyse, volontiers politique et accusatoire, désigne l’exécutif comme principal responsable d’un naufrage qu’il juge évitable. Le journal Le Témoin Quotidien, qui relaie ces projections de la Banque mondiale en Une, n’entre pas dans cette lecture partisane mais fournit, sans le vouloir peut-être, la matière factuelle qui nourrit et crédibilise le discours de Yoro Dia. Les chiffres de l’institution de Bretton Woods font office de caution objective à une thèse résolument subjective.

 

Sur le fond, les analystes pointent des fragilités structurelles que la polémique politique ne doit pas occulter. Les retombées de l’exploitation des hydrocarbures, longtemps annoncées comme le moteur d’une croissance spectaculaire, peinent à se matérialiser dans les indicateurs économiques réels. L’effet d’entraînement sur l’emploi et les recettes de l’État demeure en deçà des projections initiales, alimentant une déception populaire croissante. À cela s’ajoute un climat d’incertitude institutionnelle qui refroidit les ardeurs des investisseurs étrangers, dans un contexte de relations tendues avec certains partenaires traditionnels du Sénégal.

 

Les voix critiques se multiplient et se radicalisent. Samba Diouldé Thiam, figure de l’opposition, compare ouvertement le Premier ministre à Mussolini, dénonçant ce qu’il perçoit comme une dérive autoritaire doublée d’une incompétence économique.

Autres articles
Vendredi 27 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens - 27/02/2026

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle - 27/02/2026

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste - 27/02/2026

Agnam s’insurge contre

Agnam s’insurge contre "l’injustice": « L’absence de Farba Ngom se fait ressentir dans la région… » (Abdou Aziz Diop, Adjt au Maire) - 27/02/2026

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension - 27/02/2026

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables - 27/02/2026

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien - 27/02/2026

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou - 27/02/2026

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye - 27/02/2026

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère - 27/02/2026

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa - 27/02/2026

Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies

Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies - 27/02/2026

Transferts bientôt gratuits : Orange Money anticipe la réforme et promet de restaurer la confiance

Transferts bientôt gratuits : Orange Money anticipe la réforme et promet de restaurer la confiance - 27/02/2026

Derrière les potions “bio”, une clinique clandestine : les dessous troublants du centre chinois Haogi

Derrière les potions “bio”, une clinique clandestine : les dessous troublants du centre chinois Haogi - 27/02/2026

Ndogou avec la presse : Brelotte Ba détaille la feuille de route 2026 de Sonatel et alerte sur le défi de l’usage numérique

Ndogou avec la presse : Brelotte Ba détaille la feuille de route 2026 de Sonatel et alerte sur le défi de l’usage numérique - 27/02/2026

Un million en vitrine, des plaintes en cascade : la DSC serre l’étau autour d’Imane

Un million en vitrine, des plaintes en cascade : la DSC serre l’étau autour d’Imane - 27/02/2026

Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie

Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie - 26/02/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " Dans cette guerre des " Maires" , qui sera finalement le vainqueur?"(Édouard Latoufe) - 26/02/2026

Samba Diouldé Thiam sur Ousmane Sonko : « C’est un Mussolini sénégalais mal tropicalisé… un gardien d’une révolution imaginaire »

Samba Diouldé Thiam sur Ousmane Sonko : « C’est un Mussolini sénégalais mal tropicalisé… un gardien d’une révolution imaginaire » - 26/02/2026

Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico

Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico - 26/02/2026

Assemblée nationale : l’opposition parlementaire dénonce des violations graves du règlement intérieur lors de la séance de questions au gouvernement

Assemblée nationale : l’opposition parlementaire dénonce des violations graves du règlement intérieur lors de la séance de questions au gouvernement - 26/02/2026

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan - 26/02/2026

Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop :

Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop : "Il nous a utilisés pour régler ses problèmes". - 26/02/2026

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur - 26/02/2026

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis - 26/02/2026

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte!

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte! - 26/02/2026

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop - 26/02/2026

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ?

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ? - 25/02/2026

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement - 25/02/2026

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie »

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie » - 25/02/2026

RSS Syndication