Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia

Les chiffres semblent-ils lui donner raison, au moins en partie? La Banque mondiale projette pour le Sénégal une croissance de seulement 4,1% en 2026, ce qui le placerait bon dernier de la CEDEAO. Derrière la Guinée, à 9,3%. Derrière la Côte d’Ivoire, à 6,4%. Derrière le Bénin, à 7%. Et, fait particulièrement saisissant, derrière le Niger et le Burkina Faso, à respectivement 6,7% et 4,6%, deux pays pourtant englués dans des conflits armés qui ravagent leurs territoires depuis plusieurs années. Le Sénégal, longtemps présenté comme un modèle de stabilité et de dynamisme en Afrique de l’Ouest, se retrouve ainsi distancé par des voisins que tout, sur le papier, semblait condamner à faire moins bien.







Pour Yoro Dia, ce déclassement n’est pas le fruit du hasard ni d’une conjoncture internationale défavorable. Il y voit l’aboutissement d’un « sabotage systémique » soigneusement orchestré, qui aurait précipité le pays, selon sa formule, « de l’avant-garde à l’arrière-garde » des économies régionales. Son analyse, volontiers politique et accusatoire, désigne l’exécutif comme principal responsable d’un naufrage qu’il juge évitable. Le journal Le Témoin Quotidien, qui relaie ces projections de la Banque mondiale en Une, n’entre pas dans cette lecture partisane mais fournit, sans le vouloir peut-être, la matière factuelle qui nourrit et crédibilise le discours de Yoro Dia. Les chiffres de l’institution de Bretton Woods font office de caution objective à une thèse résolument subjective.







Sur le fond, les analystes pointent des fragilités structurelles que la polémique politique ne doit pas occulter. Les retombées de l’exploitation des hydrocarbures, longtemps annoncées comme le moteur d’une croissance spectaculaire, peinent à se matérialiser dans les indicateurs économiques réels. L’effet d’entraînement sur l’emploi et les recettes de l’État demeure en deçà des projections initiales, alimentant une déception populaire croissante. À cela s’ajoute un climat d’incertitude institutionnelle qui refroidit les ardeurs des investisseurs étrangers, dans un contexte de relations tendues avec certains partenaires traditionnels du Sénégal.







Les voix critiques se multiplient et se radicalisent. Samba Diouldé Thiam, figure de l’opposition, compare ouvertement le Premier ministre à Mussolini, dénonçant ce qu’il perçoit comme une dérive autoritaire doublée d’une incompétence économique.

