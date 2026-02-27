Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies


Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies

La Section de recherches (SR) a interpellé un individu présenté comme l’auteur d’au moins trois vols commis dans des pharmacies à Dakar. Il s’agit d’Abdoulaye Diallo, 21 ans, menuisier domicilié à Keur Massar. Il a été arrêté puis déféré au parquet pour vol portant sur des produits pharmaceutiques.

Selon les informations rapportées par le quotidien l'Observateur, le suspect se présentait dans les officines en se faisant passer pour un client ordinaire. Il demandait des renseignements sur certains médicaments et s’enquérait notamment des modalités de paiement électronique.

Ces manœuvres visaient, selon les enquêteurs, à distraire l’attention du personnel afin de subtiliser discrètement des produits qu’il dissimulait dans son pantalon avant de quitter les lieux.

Son dernier passage aurait été enregistré dans une pharmacie située à Colobane. Le visionnage des caméras de surveillance aurait permis d’identifier clairement le suspect en train de s’emparer de produits. Les gendarmes ont exploité ces images pour remonter jusqu’à lui et procéder à son arrestation.

L’enquête a également révélé que le mis en cause aurait agi selon le même modus operandi dans d’autres pharmacies, notamment à Rebeuss et au Point E. Il a été déféré au parquet et devra répondre des faits qui lui sont reprochés.

Autres articles
Vendredi 27 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens

Diplomatie : Washington lève les sanctions contre de hauts responsables maliens - 27/02/2026

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle

L'Agenda du chaos : Lababa Faye accuse des députés de fragiliser l’Institution présidentielle - 27/02/2026

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste - 27/02/2026

Agnam s’insurge contre

Agnam s’insurge contre "l’injustice": « L’absence de Farba Ngom se fait ressentir dans la région… » (Abdou Aziz Diop, Adjt au Maire) - 27/02/2026

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension

Thiès: l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène lance un vaste projet d'extension - 27/02/2026

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables

Migrants de retour, jeunes handicapés : le Sénégal leur ouvre une nouvelle porte pour l’inclusion et la formation des masses vulnérables - 27/02/2026

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien

Lutte contre la drogue : un individu arrêté à Diannah Malary avec 2 kg de chanvre indien - 27/02/2026

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou

Lutte contre la criminalité : une bande armée démantelée à Kédougou - 27/02/2026

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye

Invitation au Palais : Des députés boycottent le “Ndogou” du Président Diomaye - 27/02/2026

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère

Tchiky : le fils aîné s’en prend à son père accusé de violences sur sa mère - 27/02/2026

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa

Thiès : une surveillante d’école pour aveugles et une commerçante arrêtées pour escroquerie au visa - 27/02/2026

Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia

Économie Sénégalaise ou le flambeau qui vacille : « Comment le PM a organisé la chute du Sénégal », selon Yoro Dia - 27/02/2026

Transferts bientôt gratuits : Orange Money anticipe la réforme et promet de restaurer la confiance

Transferts bientôt gratuits : Orange Money anticipe la réforme et promet de restaurer la confiance - 27/02/2026

Derrière les potions “bio”, une clinique clandestine : les dessous troublants du centre chinois Haogi

Derrière les potions “bio”, une clinique clandestine : les dessous troublants du centre chinois Haogi - 27/02/2026

Ndogou avec la presse : Brelotte Ba détaille la feuille de route 2026 de Sonatel et alerte sur le défi de l’usage numérique

Ndogou avec la presse : Brelotte Ba détaille la feuille de route 2026 de Sonatel et alerte sur le défi de l’usage numérique - 27/02/2026

Un million en vitrine, des plaintes en cascade : la DSC serre l’étau autour d’Imane

Un million en vitrine, des plaintes en cascade : la DSC serre l’étau autour d’Imane - 27/02/2026

Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie

Pacte social bafoué, accords non respectés: 14 organisations syndicales mettent en garde le Premier ministre après sa dernière sortie - 26/02/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " Dans cette guerre des " Maires" , qui sera finalement le vainqueur?"(Édouard Latoufe) - 26/02/2026

Samba Diouldé Thiam sur Ousmane Sonko : « C’est un Mussolini sénégalais mal tropicalisé… un gardien d’une révolution imaginaire »

Samba Diouldé Thiam sur Ousmane Sonko : « C’est un Mussolini sénégalais mal tropicalisé… un gardien d’une révolution imaginaire » - 26/02/2026

Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico

Dakar au cœur de l’excellence coranique : 15 nations en compétition au Grand Prix Fondation Senico - 26/02/2026

Assemblée nationale : l’opposition parlementaire dénonce des violations graves du règlement intérieur lors de la séance de questions au gouvernement

Assemblée nationale : l’opposition parlementaire dénonce des violations graves du règlement intérieur lors de la séance de questions au gouvernement - 26/02/2026

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan

MBACKE - La mairie consacre près de 10 millions aux daara durant le ramadan - 26/02/2026

Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop :

Célébration du 4 avril à Thiès / Audience du maire de la Ville avec le PR - le maire de Thiès-Est tire sur Babacar Diop : "Il nous a utilisés pour régler ses problèmes". - 26/02/2026

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur

Galaxy S26 Series: L’Évolution de l'Intelligence Artificielle au Service de l'Utilisateur - 26/02/2026

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis

Ziguinchor - Viol et pédophilie présumés : un agent commercial face à de lourdes accusations sur un enfant de 13 ans… dix ans requis - 26/02/2026

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte!

Le Sénégal lance son premier APE 2026: 200 milliards de FCFA recherchés, la souscription est ouverte! - 26/02/2026

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop

Décentralisation, déconcentration et sécurité collaborative : Les trois piliers d’un Sénégal sécurisé que propose l’ancien préfet de Dakar, Alioune Badara Diop - 26/02/2026

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ?

Quel mal y a-t-il à présenter la réalité de la maturité de la couverture Internet au Sénégal ? - 25/02/2026

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement

Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement - 25/02/2026

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie »

Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie » - 25/02/2026

RSS Syndication