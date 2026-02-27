Un faux client arrêté pour une série de vols dans des pharmacies

La Section de recherches (SR) a interpellé un individu présenté comme l’auteur d’au moins trois vols commis dans des pharmacies à Dakar. Il s’agit d’Abdoulaye Diallo, 21 ans, menuisier domicilié à Keur Massar. Il a été arrêté puis déféré au parquet pour vol portant sur des produits pharmaceutiques.



Selon les informations rapportées par le quotidien l'Observateur, le suspect se présentait dans les officines en se faisant passer pour un client ordinaire. Il demandait des renseignements sur certains médicaments et s’enquérait notamment des modalités de paiement électronique.



Ces manœuvres visaient, selon les enquêteurs, à distraire l’attention du personnel afin de subtiliser discrètement des produits qu’il dissimulait dans son pantalon avant de quitter les lieux.



Son dernier passage aurait été enregistré dans une pharmacie située à Colobane. Le visionnage des caméras de surveillance aurait permis d’identifier clairement le suspect en train de s’emparer de produits. Les gendarmes ont exploité ces images pour remonter jusqu’à lui et procéder à son arrestation.



L’enquête a également révélé que le mis en cause aurait agi selon le même modus operandi dans d’autres pharmacies, notamment à Rebeuss et au Point E. Il a été déféré au parquet et devra répondre des faits qui lui sont reprochés.

