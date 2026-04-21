Saint Louis - Préparatifs du Gamou Serigne Babacar Sy de Ndar : Le gouverneur Al Hassan Sall rassure lors d'un CRD spécial


Saint Louis - Préparatifs du Gamou Serigne Babacar Sy de Ndar : Le gouverneur Al Hassan Sall rassure lors d'un CRD spécial
En prélude de la célébration de la traditionnelle Gamou Serigne Babacar Sy de Ndar qui se tiendra le 2 mai prochain, un comité régional de développement spécial s'est tenu le lundi 20 dans l'après-midi pour faire le point sur l'organisation.

 En effet, sous la présidence du gouverneur de la région M. Al Hassan Sall en présence de plusieurs chefs de services concernés et du comité d'organisation, les différents acteurs ont fini de faire le tour des questions essentielles pour une bonne réussite de l'événement. Ainsi, les questions d'adduction d'eau, de santé, de sécurité, d'hébergement entre autres points, ont été soulevées.
 
Prenant la parole, le chef exécutif de la région, le gouverneur Al Hassan Sall se veut rassurant : “toutes les dispositions seront prises pour assurer une bonne tenue de cet événement religieux qui est devenu un rendez-vous religieux incontournable dans la ville tricentenaire et qui tient à cœur les plus hautes autorités du pays”, a-t-il déclaré. Avant de rappeler que des instructions fermes ont été données aux différents services concernés pour une prise en charge efficace des préoccupations du comité d'organisation.

Pour sa part, M. Samba Seck dit Bathie, Président de la fédération des Dahira Tidiane de Saint Louis et Banlieue se dit satisfait quant-à la bonne tenue de ce CRD. “Au nom de la fédération, j'apporte toute ma gratitude à l'endroit du gouverneur Sall, qui depuis son arrivée à Saint Louis ne cesse d'accompagner le comité d'organisation au cas échéant d'apporter tout le soutien nécessaire sans conditions“, soutient-il nons sans remercier les différentes parties prenantes notamment les différents services pour leur engagement et leur détermination. Il a par ailleurs appelé les différents pèlerins à faire preuve de fidélité aux enseignements du vénéré Khalife, parrain de l'événement.
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Mardi 21 Avril 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



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