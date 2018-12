Saint-Louis : Les gouvernants invités à une collaboration parfaite avec les communautés de base et les collectivités locales pour une bonne gestion de l'exploitation des ressources minières

Lors d'un atelier de partage sur l'étude réalisée par le projet de recherche africain, Afro Baromètre, sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières à Saint-Louis, le Professeur Baba Ly Sall, par ailleurs coordinateur du projet Afro Baromètre Sénégal, d'indiquer : " l'espoir que suscite les découvertes pétrolières et gazières dans la zone Nord du pays, c'est l'amélioration des conditions d'existence des populations et le développement de la région de Saint-Louis". Cependant poursuit-il toujours, " il y a une crainte des populations sur l'exploitation de ces ressources. C'est la malédiction du pétrole, autrement dit ces richesses sont considérées comme sources de conflits. Et pour éviter cela, ces ressources doivent être cogérées entre l'État, les communautés de base et les collectivités locales".

D'où tout le sens de la tenue de cet atelier pour partager avec la population, les acteurs de la société civile et les autorités, les conclusions de cette étude réalisée par Afro Baromètre…