Saint-Louis : Les femmes plaident pour plus de soutien en leur faveur.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, est en tournée à Saint-Louis pour s’enquérir de la situation des femmes du nord. Cette visite qui entre dans le cadre du programme d’animation socio-économique de son ministère vise à recenser les besoins des femmes, mais surtout à échanger avec ces dernières autour des enjeux de l’autonomisation de la femme dans le département. Accueillie par une forte mobilisation de la gente féminine régionale, le ministre a prêté une oreille attentive à cette dernière qui a profité du lancement de cette tournée dans le nord du Sénégal pour décliner les besoins et les difficultés des femmes de la région.

La 1ère adjointe au maire de Saint-Louis, Adjaratou Aïda Mbaye Dieng qui a représenté Mansour Faye, a plaidé pour un renforcement des programmes en faveur des femmes.

Quant à la présidente du comité des femmes du département de Saint-Louis, Maïmouna Diop, elle a sollicité plus de soutien dans les projets de développement pour les femmes saint-louisiennes.

À travers un mémorandum, la délégué Aïssatou Tiendella a manifesté les difficultés auxquelles fait face la gente féminine du département de Saint-Louis. Cette dernière a invité, à cet effet, pour un financement sans intérêt des femmes et du matériel à leur disposition pour contribuer à l’émergence du Sénégal.

Pour sa part, la délégué du président du Conseil départemental, Arame Kandji, espère avec le passage du ministre Ndèye Saly Diop Dieng à Saint-Louis que les problèmes des femmes du département trouveront une solution durable.