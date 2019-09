Saint-Louis / La gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest : Des acteurs du système engagent une réflexion pour mettre en place l'observatoire du foncier dans la vallée.

Pour amener les acteurs agricoles et les organismes qui s'activent dans ce secteur et les collectivités territoriales à mieux comprendre la gouvernance foncière, le centre d'excellence pour la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest a ouvert ce matin à Saint-Louis un atelier de formation et d’échanges sur la gouvernance foncière au Sénégal.



Selon le Professeur Ibrahima Arouna Diallo, le coordinateur du réseau NELGA, cet atelier va aider à faire le diagnostic et mettre en place l'observatoire du foncier dans la vallée.

Car, poursuit-il toujours, "c'est un grenier de plus en plus menacé avec les investissements privés, les accaparements et la saturation des terres".



Cet observatoire permettra d'anticiper sur les conflits, d'évaluer et d'expérimenter de nouveaux outils pour un climat apaisé, renforcer et protéger les exploitations familiales afin de réguler l'agro-business au bénéfice de tous…