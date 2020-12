Saint-Louis / L'avenue De Gaulle au nom de Macky Sall : Mary Teuw Niane fait la leçon au maire Mansour Faye.

L'affaire du projet de rebaptisation des grandes rues de Saint-Louis au nom de ses dignes fils et de l'avenue du Général De Gaulle au nom du président Macky Sall, continue de défrayer la chronique dans la ville tricentenaire.



En effet, avec la dernière sortie du maire Mansour Faye affirmant que "ce projet est irréversible", l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Mary Tew Niane s'est lui aussi prononcé sur la question. Mary Tew Niane a choisi sa page Facebook pour faire la leçon à son camarade de parti.



Voici l'intégralité de son message qu'il a adressé au maire, même s'il ne l'a pas cité nommément :

« Les petits gens peuvent avoir de grandes idées par contre les gens petits ont toujours de petites idées. Comment, à la fin de cette année 2020, penser un seul instant donner le nom d’un monument, d’une place, d’une rue, d’une avenue, d’un bâtiment, d’une école, d’une université, etc., à un Président de la République en exercice. La reconnaissance que l’on peut lui apporter, c’est de soutenir ses actions au service des populations, du pays et de l’Afrique. Lorsque le Président de la République aura quitté le pouvoir, alors viendra, en toute indépendance, en toute honnêteté et avec le détachement qui sied, le moment de la grande évaluation, de la reconnaissance éternelle, des lauriers, des couronnes serties d’or, de son nom attribué à des infrastructures emblématiques du pays et surtout cet amour, à nul autre pareil, d’un peuple qui porte un Président dans son cœur. Ce cofeel (amour/sympathie) que chacun cherche et que Dieu n’attribue qu’à certaines personnes parmi nous.

Les gens petits, ont perdu les rois, les empereurs du passé et les Présidents de la République de notre époque ».