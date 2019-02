Saint-Louis : Ameth Fall Braya et ses camarades de la coordination départementale du Pds, vers une guerre inévitable...

La guerre sur la légitimité de Braya à rester dans la coordination départementale du PDS est loin de connaître son épilogue.

En effet, même s'il a officiellement annoncé son soutien à la candidature de MacKy Sall, Ameth Fall Braya ne compte pas céder sa place de coordinateur départemental du PDS à ses camarades de parti. "Je gère la fédération comme je le faisais et personne ne pourra m'empêcher" réagit-il après la sortie d'avant hier de ses camarades du département avec le porte parole Thiamba Seck.

Dans une interview accordée à Dakaractu Saint-Louis au terme d'une assemblée générale, Thiamba Seck, le porte parole de la fédération départementale du PDS de Saint-Louis soutient que la décision prise par Ameth Fall Braya n'engage pas la base et du moment qu'il soutient le président Macky Sall sans attendre les directives du parti, sa légitimité de diriger la coordination départementale est remise en cause.

De propos que Ameth Fall Braya bat en brèche. Selon lui " ce que Abdoulaye Wade ne peut pas faire, ni Oumar Sarr, ce n'est pas de petits groupes qui vont le faire."

Une confusion qui vient s'ajouter à celle des autres responsables nationaux tels que ceux de Kaffrine. Ce qui risque de coûter cher au PDS au lendemain de la présidentielle en perspective des élections locales…