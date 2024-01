« SUNU CAN Bi » (Yamoussoukro) : Les Lions du Sénégal ultra populaires en Côte d’Ivoire, les ivoiriens promettent la misère aux Camerounais !

Pour ce numéro de « Sunu CAN bi », Dakaractu vous plonge au cœur dans l’ambiance de Yamoussoukro où les commentaires et préparatifs vont bon train pour les besoins de la Coupe d’Afrique de football Côte d’Ivoire 2024 qui démarre ce samedi 13 janvier.

Entre la ferveur des populations de Yakro, la forte rivalité qui anime les ivoiriens et les camerounais et la belle cote de popularité des Lions de la Téranga, tous les ingrédients sont réunis une très belle CAN que les Éléphants de la Côte d’Ivoire espèrent gagner à domicile…