SONATEL / Inauguration du 1er Orange 5G Lab Dakar en Afrique : l'heure de tirer parti du potentiel de la 5G

La Sonatel a inauguré ce jeudi, le premier Orange 5G Lab d'Afrique à Dakar, en présence des autorités administratives et locales.

Orange 5G Lab Dakar est logé à l'Orange Digital Center de Dakar dans une salle de 108 m² avec plusieurs univers pouvant servir d'espace de démonstration de services de réalité virtuelle et réalité augmentée, d'espace gaming ou de co-working.

Il a pour objectif d'accompagner les acteurs du numérique et économiques à mieux appréhender les opportunités, la valeur et l'utilité de la 5G. Dans cet Orange 5G Lab Dakar, le premier ouvert sur le continent africain, ils pourront y tester leurs solutions et services actuels, réfléchir à de nouveaux usages tout en bénéficiant d'un écosystème pour co-innover et faire évoluer dès aujourd'hui leurs modèles d'affaires et leurs processus.

Selon Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel, « Le Sénégal est terre d'innovation technologique, Sonatel en est un acteur incontournable depuis des décennies. Avec cet Orange 5G Lab à Dakar, nous allons accompagner des entreprises du pays et de la région sur les usages de la 5G en leur fournissant un espace dédié pour tester et développer les applications et services de demain autour de la 5ème génération de réseau mobile. Au Sénégal, la 5G et ses diverses applications à inventer par les acteurs du numériques devraient aussi accélérer les ambitions de la stratégique numérique 2025 de l’État », a-t-il expliqué.

« La 5G est un levier de compétitivité des entreprises et de développement des territoires. C'est la raison pour laquelle Orange est engagée dans une démarche de co-innovation autour de la 5G pour créer les usages de demain. L'ancrage territorial est clé dans le dispositif Orange 5G Lab, pour soutenir la transformation numérique des acteurs économiques, et aider chacun à tirer parti du potentiel de la 5G », a ajouté Michaël Trabbia, Directeur Exécutif Technologie et Innovation d'Orange.