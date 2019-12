SIDY NDIAYE (Maire de Sadio) : "Si le Président ne nous aide pas en..., les populations vont nous lâcher, inexorablement "

En communion avec la jeunesse de sa commune au détour d'une fête sportive dont il est le parrain, Sidy Ndiaye, malgré son appartenance à l'Apr et son soutien au Président Macky Sall, n'a pas manqué d’évoquer quelques doléances. Le maire de Sadio a, en effet, clairement signifié que les populations n'hésiteraient pas à le lâcher si certaines inquiétudes persistaient. Il citera dans la liste des revendications, le bitumage du tronçon Sadio-Taïf-Guerlè en priorité.



"Dieu nous a permis d'avoir une jeunesse unie derrière son leader et derrière des objectifs communs. Elle est surtout compétente et je suis prêt à les accompagner. Seulement Sadio vit une situation compliquée. Elle est la plus grande des 16 communes de Mbacké, et pourtant, elle souffre d'un enclavement atypique, qui l'étouffe et qui entrave son développement. Et c'est parce que nous n'avons pas de route bitumée. Maintenant, une chose est claire, il n’y a que le Président Macky Sall qui est en mesure de nous soulager. Il avait fait des prouesses dans ce sens et nous attendons religieusement. Il y a aussi le défaut d'électrification qui touche plus de 20 villages de la commune, alors que plusieurs de nos compatriotes qui habitent les localités voisines ont été soutenus dans ce sens. Les populations risquent de croire que les manquements se situent à mon niveau", dira substantivementle le maire.



Le maire constatera aussi avec amertume que " jusqu'à ce jour, le Pudc n'a encore consenti aucun effort en faveur de sa commune. On nous avait promis trois forages et d'ailleurs la construction de l'un des trois avait déjà été entamé. Hélas, un bon jour, nous avons constaté que les travaux ont été arrêtés ". Sidy Ndiaye fera aussi état de son ambition de très rapidement construire un foyer de jeunes digne de ce nom avant de réitérer son engagement à soutenir politiquement le Président Macky Sall, sans conditions.



Sadio est une commune qui se trouve dans le département de Mbacké. Elle appartient à l'arrondissement de Taïf et constitue géographiquement un carrefour entre le Baol, le Saloum et le Djoloff...