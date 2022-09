SENUM SA : atelier de production pour la mise à jour des démarches administratives

Dans le cadre du projet « Dollel Admin » piloté par le ministère en charge de la Fonction publique à travers le PAMA, un atelier de production pour la mise à jour des démarches administratives se tient les 20, 21 et 22 septembre 2022 à Dakar. La cérémonie d’ouverture a été présidée ce matin par le Directeur général de Sénégal numérique SA, Cheikh Bakhoum et son homologue du Programme d’Appui à Modernisation de l’Administration (PAMA), Amadou Diallo, avec l’appui et l’accompagnement de la coopération allemande à travers le GIZ.







Le portail senegalservices.sn propose des renseignements sur plus de 750 démarches. L’objectif de l’atelier est de travailler, avec les structures administratives compétentes, à la mise à jour des démarches identifiées en vue de délivrer la meilleure expérience pour les usagers du service public.