SENELEC à travers le PASE offre un lot de matériel aux groupements de femmes de Guédiawaye et confirme la livraison prochaine du poste injecteur dans cette même localité.

D’une valeur de 83 millions, un important lot de matériel a été octroyé hier aux groupements féminins du département de Guédiawaye. L’évènement s’est tenu en présence du Directeur Général de Senelec, M. Papa Mademba Bitèye, du Préfet de Guédiawaye, du maire de la ville M. Aliou Sall et des Représentants de la Banque Européenne d’Investissement et de l’Union Européenne.



L’initiative entre dans le cadre de la composante Genre du PASE-Projet d'Appui au Secteur de l'Électricité, cofinancée par la Banque Mondiale, la Banque européenne d'Investissement (BEI), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union européenne, dont l’objectif général est la mise à niveau et la modernisation du réseau de transport et de distribution d'électricité au Sénégal.



Ce premier lot de matériel composé de 03 moulins à céréales, 03 décortiqueuses à céréales, 01 moulin à disque, 01 chaîne de transformation d’arachide et des équipements électroménagers, vient donc en soutien aux femmes de la Banlieue dans la transformation de céréales locales et de fruits et légumes, l’aviculture et le commerce de poulets et le maraîchage.



Lors de son allocution, le Directeur Général de Senelec a rappelé qu’à travers ce don, Senelec vient exprimer sa solidarité et son soutien à une frange importante de la population : les femmes. À travers cette démarche, Senelec poursuit un double objectif à savoir contribuer à la promotion de la femme à travers un usage productif de l’électricité et favoriser l’accès universel à l’électricité.



En effet, poursuit-il, l’accès universel à l’électricité ne saurait être réalisé sans opérer une discrimination positive à l’égard des femmes.



L’accès des femmes à l’électricité est une condition sine qua non pour atteindre l’accès universel à l’électricité.



Ces objectifs sont en droite ligne avec la vision d’émergence promue par le Président de la République et les engagements de notre pays dans le cadre des ODD.



Aussi, Senelec en raison de son rôle pivot dans le développement de notre pays, entend pleinement jouer sa partition. C’est pour cette raison que Senelec, dans le cadre du projet d’appui au secteur de l’électricité (PASE), a réservé un traitement particulier aux femmes avec la mise en œuvre d’un ambitieux programme, destiné à améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables, accroître les usages productifs de l’électricité et contribuer à l’autonomisation économique des femmes.



En outre, Papa Mademba Bitèye a saisi l’occasion pour annoncer la livraison très prochaine d’un poste injecteur pour le département d'un coût global de 13 milliards. D’après lui, ce poste injecteur réalisé dans le cadre du PASE va davantage sécuriser et densifier l’alimentation en électricité pour toute la banlieue avec l’appui des bailleurs.





Toutes les initiatives de Senelec dans le département ont été saluées positivement par le Maire de Guédiawaye Aliou Sall qui a félicité l’entreprise pour sa responsabilité sociétale et surtout pour ses efforts dans l’amélioration des conditions de vie de la population de Guédiawaye.