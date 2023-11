SÉNÉGAL VS SOUDAN SUD : Le onze de départ avec la première titularisation de Lamine Camara…

Aliou Cissé a dévoilé son équipe pour la rencontre contre le Soudan du Sud ce samedi soir, pour la première journée des éliminatoires. Une équipe légèrement remaniée avec notamment la première titularisation de Lamine Camara en sélection nationale A. Le milieu de terrain du FC Metz va assurer l’intérim aux côtés de Gana Gueye et de Pape Matar Sarr.



Pour le reste, Aliou Cissé est resté dans sa logique en misant sur la continuité avec la paire axiale Koulibaly et Niakhaté avec comme pistons, Krépin à droite et Ismael Jakobs à gauche. Devant, Sadio Mané va combiner avec Ilimane et Habib Diallo.



Mouhamadou Moustapha Gaye