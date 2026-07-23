Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale

Il était environ 3h50 lorsqu’un vigile en faction aux entrepôts de la Sécurité alimentaire alerte le commissaire Younouss Diédhiou.



Selon les informations de L’Observateur, une quinzaine d’individus lourdement armés viennent de prendre d’assaut la station-service Elton située à la sortie de Diourbel, sur la route de Touba.



Le commissaire mobilise aussitôt deux unités : la Brigade d’intervention armée et la Brigade de recherches.







À l’arrivée des policiers, les malfaiteurs n’abandonnent pas immédiatement leur opération.



Ils ouvrent le feu en direction des forces de l’ordre.



Les policiers ripostent et un échange de tirs se prolonge entre les deux camps.



Face à la détermination des agents et faute de pouvoir poursuivre leur opération dans de bonnes conditions, les braqueurs finissent par battre en retraite.





La cible principale de la bande était le coffre-fort de la station.



Les assaillants auraient tenté de le forcer, laissant des griffures et traces visibles, mais n’ont pas réussi à l’ouvrir avant l’arrivée de la police.



Ils ne repartent toutefois pas totalement les mains vides.



Selon L’Observateur, ils emportent environ 120 000 FCFA ainsi que 300 tickets donnant droit chacun à dix litres de carburant, détenus par le pompiste.





Dans leur fuite, les assaillants abandonnent plusieurs cartouches et munitions sur les lieux.



Aucun blessé n’a été signalé malgré les échanges de tirs.



Une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver les membres de cette bande lourdement armée.