SANTÉ / COVID-19 : le Sénégal réceptionne 124 800 doses d’Astra Zeneca offertes par la Belgique.

Le Sénégal a réceptionné ce 10 septembre 2021, un lot 124 800 doses du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, offert par le Royaume de Belgique dans le cadre de l’initiative Covax.



C’est à travers un communiqué que le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a soutenu que le vaccin, à l’état actuel semble être l’élément clé de la réussite dans la lutte contre la Covid-19.



Des propos partagés par la présidente nationale pour l’Afrique chez AstraZeneca, Barbara Nel : « je suis ravie de voir l’arrivée aujourd’hui au Sénégal de 124 800 doses supplémentaires du vaccin Covid-19 AstraZeneca, un don du Royaume de Belgique qui permettra d’accélérer le programme de vaccination ». Selon elle, l’engagement pour l’Afrique de l’entreprise pharmaceutique reste fort et elle va poursuivre ses efforts de collaboration avec leurs partenaires Covax et les pays du monde entier pour aider à répondre au besoin urgent de doses de vaccins sur le continent.



À ce jour, plus de 122 millions de doses de vaccin de la société ont été livrées à plus de 129 pays par le biais de Covax, contribuant à prévenir des centaines de milliers d’hospitalisations et à sauver des dizaines de milliers de vies depuis ses premiers lancements internationaux en début de 2021.