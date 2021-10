S.E. Dr. Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur des USA au Sénégal : « Notre président Biden a dit qu'on ne peut pas seulement se concentrer en Afghanistan »

C’est à l’occasion de l’ouverture de la conférence nationale sur la sécurité collaborative qui aboutit à la mise en place d’une plateforme inclusive d’actions et de coordination pour le renforcement des initiatives de sécurité collaborative au Sénégal, que l’ambassadeur des USA au Sénégal a donné une des raisons du repli des soldats Américains en Afghanistan.



S.E. Dr. Tulinabo S. Mushingi a révélé : « quand on suit notre situation en Afghanistan, notre président Biden s'est dit qu'on ne peut pas seulement se concentrer en Afghanistan. On doit regarder ailleurs et essayer d’être partout », a-t-il fait savoir.



En effet, il précise que « dans le contexte actuel de grandes mutations sociales politiques marquées par des menaces multiformes et multidimensionnelles, les défis sécuritaires apparaissent comme l’un des problèmes les plus sérieux de démocratie moderne comme le Sénégal. Nous devons tous nous mettre ensemble pour une lutte efficace de manière exhaustive, collaborative et inclusive contre ces menaces. »



Pour lutter contre ce fléau d’insécurité qui mine le monde, les États-Unis, selon l’ambassadeur, demeurent fermement convaincus que la lutte contre l’insécurité ne sera gagnée que dans un environnement favorable à la coopération, à la collaboration et à la mutualisation de tous nos efforts...