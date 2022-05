Rwanda : Lancement, ce 31 mai 2022 de la 1ère édition d’une journée dédiée à feu Capitaine Mbaye Diagne.

28 ans après son décès, au Rwanda, dans le cadre d’une mission de préservation de la paix, le Capitaine Mbaye Diagne vient d’être honoré une nouvelle fois, après plusieurs honneurs à lui rendus, en hommage à ses actions héroïques.



Ce 31 mai 2022, l'Ambassade du Sénégal au Rwanda a lancé la première édition de ‘’Mbaye Diagne Day’’ (Journée Mbaye Diagne). Cette cérémonie, organisée conjointement avec le Bureau des Nations Unies au Rwanda, et en collaboration avec le Gouvernement rwandais, a pour but de rendre hommage aux victimes du Génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, à travers la figure de feu Capitaine Mbaye Diagne, a appris Dakaractu.



Cette journée a été dédiée à ce défunt officier de l'armée sénégalaise, observateur de l'Onu dans le cadre de la Minuar, pour avoir ‘’sauvé, à mains nues, des centaines de personnes jusqu'à sa mort le 31 mai 1994’’, informe une note parvenue à la rédaction,



À l’occasion de la cérémonie de lancement de cette ‘’Mbaye Diagne Day’’, des proches du défunt capitaine ont été de la partie. Il s’agit, entre autres, ‘’de Mme Yacine Mar Diop, veuve de feu le capitaine, du Général Babacar Faye, ancien casque bleu au Rwanda à la même période et ami du défunt, du corps diplomatique accrédité au Rwanda, de représentants du gouvernement rwandais, les chefs d’agences du système des Nations Unies, du Colonel Mandicou Guèye, directeur des Archives et du Patrimoine historique au ministère des Forces Armées et de nombreux invités dont des rescapés du Génocide sauvés par le Capitaine Mbaye Diagne’’.



Plusieurs autorités ont pris la parole lors de la cérémonie de lancement de cette journée. C’est le cas avec le Coordonnateur résident des Nations Unies au Rwanda, notre compatriote Fodé Ndiaye ; Mme Clarisse Munezero, Secrétaire générale du Ministère rwandais de l’Unité nationale et de l’Engagement civique et des rescapés qui ont raconté comment le Capitaine Mbaye Diagne leur a sauvé la vie’’.



Pour sa part, l’Ambassadeur Doudou Sow a justifié la tenue de cet hommage par la dimension du Capitaine Mbaye Diagne. Celui-ci, à ses yeux, incarnait au plus haut point les valeurs de l’armée et de la tradition sénégalaises, notamment le courage, l’altruisme, le don de soi, le sens du sacrifice, l’humanisme au vrai sens du terme. ‘’Il constituait un modèle exceptionnel de courage, de générosité, de don de soi, d'altruisme, en somme d’humanité que nous devons présenter en exemple au monde entier. C’est tout le sens de l’organisation d’une telle journée’’, a dit M. Sow.



Ce dernier, dans ses propos, a mis en évidence le fait que ‘’le Génocide contre les Tutsis au Rwanda était une entreprise bien préparée et froidement planifiée depuis des années, avec des moyens humains et techniques orientés vers la destruction et la mort, puis cruellement exécutée, avec pour but déclaré d’exterminer des êtres humains sur la base unique de ce qu’ils étaient, et que l’attitude du capitaine Mbaye Diagne et de ses collègues et amis du contingent sénégalais a démontré leur grandeur d’âme, pour avoir osé, à mains nues, s’opposer aux génocidaires et exposer leurs vies pour en sauver d’autres. C’est en cela qu’ils sont exemplaires, et que leur action et surtout le sacrifice ultime de Mbaye Diagne méritent d’être consignés dans les manuels d’histoire du monde entier, pour être enseignés aux jeunes générations, pour qu’il n’y ait plus de génocide nulle part ailleurs dans le monde’’.



Il a annoncé la volonté des autorités sénégalaises de pérenniser cette journée d’hommage pour les années à venir, renseigne la même source.