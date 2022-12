Rumeurs sur la maladie de Gaston Mbengue : Makane Mbengue, son fils, rassure

Le Don King Jr de l’arène, au dernier virage du combat choc devant opposer Balla Gaye 2 à Boy Niang 2, a reçu l'équipe de Dakaractu.



Le Directeur Général de Gaston Production et opérateur économique, Makane Mbengue, a profité de l'occasion pour évoquer l'hommage qu'il a rendu au monument de la musique sénégalaise, Thione Ballago Seck.



D'autre part, dans la première partie de l'entretien qu'il nous a accordé, le DG de Gaston production est revenu sur ses premiers pas, sa façon de travailler, les combats ficelés la saison prochaine qui lui ont permis de marquer les esprits tant les affiches sont attrayantes, à l'image du combat du 1er janvier 2023. Pour finir, il a balayé les rumeurs sur la maladie de son père et mentor, Gaston Mbengue, non sans interpeller les lutteurs, les amateurs et les sites Internet...