Rufisque /journée de l'excellence 2019 : 449 élèves primés et enrôlés dans la CMU par le Pr. Daouda Ndiaye (Parrain)

Ce Mercredi 17 Avril a eu lieu dans la cour de l’école élémentaire El. Moussa Diallo, la journée de l’excellence de l’IEF de Rufisque commune. Cérémonie présidée par l’IA de Rufisque, M. Cheikh Dione, avec à ses côtés l’IEF de Rufisque commune, M.El. Ndiogou Dione et le parrain le Professeur Daouda Ndiaye. Ce dernier est ancien Interne des Hôpitaux de Dakar, Agrégé de Parasitologie et Mycologie des Universités, Professeur Titulaire des Universités, Directeur Afrique Francophone et Lusophone du Cours International OMS/ECAM du Centre International de Recherche et de Formation CRF-AG. Etc. Ces résultats lui ont valu une invitation de la part de l’homme le plus puissant du monde Bill Gates le 25 Mai 2018 aux États-Unis dans sa fondation. Au cours de la fête ce sont 449 élèves qui ont été honorés et enrôlés dans la CMU, par le parrain lui-même. Des distinctions sont également remises aux enseignants et autres acteurs de l’éducation. Geste vivement salué par l'ensemble des acteurs, qui n'ont pas manqué de remercier le parrain. Ce dernier, à travers son mouvement, va organiser une journée de l'excellence dans toutes les régions du Sénégal. Selon lui, « l’école doit être la base de tout développement ... L'école et la danse sont des moteurs du développement. Tous les produits du système doivent aujourd'hui s'impliquer dans l'éducation. C'est ensemble que nous réussirons à développer ce pays! »