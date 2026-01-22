Rufisque : Une dispute pour 7 500 FCFA tourne au drame … l’enquête est en cours

La Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a procédé, le 21 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné de meurtre.



Selon les premières déclarations du suspect, l’affaire remonterait au 18 janvier 2026, lorsque la victime avait loué sa charrette pour une durée de six heures, moyennant le paiement de 10 000 francs CFA. Un différend est survenu lorsque le suspect n’aurait reçu que 2 500 francs CFA, déclenchant une altercation verbale.



Une première bagarre a éclaté près de la clinique « Rada », rapidement dispersée par l’intervention de tiers. Cependant, les deux protagonistes se seraient recroisés dans le quartier Dangou, où la situation a pris une tournure tragique. Le suspect affirme avoir été surpris par la victime, munie d’une brique, avant de lui asséner un coup fatal à la tempe.



Paniqué, il aurait tenté de réanimer la victime en lui versant de l’eau, avant de prendre la fuite à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.