Rufisque / Présidentielle 2024 : Boubacar Kamara liste les inquiétudes des populations et promet un avenir meilleur.

La caravane de la Kamâh 2024 poursuit son chemin. Au cinquième jour de la campagne, Boubacar Kamara a fait un crochet dans la vieille ville de Rufisque ce Jeudi 14 Mars. Après les visites de proximité en compagnie de ses militants, il a fait face à la presse pour lister les failles du régime en place qu'il a constatées et promet des solutions durables une fois élu à présidence. "Nous sommes venus aujourd'hui à Rufisque pour prendre connaissance de vos difficultés. Nous avons constaté cinq principaux problèmes qui gangrènent le pays que sont : La pauvreté, les coûts de location élevés, la situation économique difficile et le manque de ressources des populations", a-t-il souligné devant son monde. Et d'ajouter : "L'insécurité, le coût élevé de la santé, le manque d'emploi des jeunes sont aussi très confortés à Rufisque tout comme dans les autres coins du pays'', dit-il, promettant qu'il s'engage à résoudre tous ces problèmes.



Pour ce faire, le leader de la coalition Kamah 2024 estime qu'il est indispensable de faire preuve de résistance et d'un engagement communautaire, "nous allons construire ce pays afin de garantir la qualité de vie de nos compatriotes", assure Boubacar Kamara.

Après l'étape de Rufisque, la caravane prendra la direction de Bargny, Sébikotane, Mbour et Joal pour convaincre les électeurs...