Rufisque /Manifestations à Keur NDIAYE LO : un gendarme blesse accidentellement un de ses collègues et un manifestant blessé par balle

La série de manifestations qui avait éclaté un peu partout dans le pays n’a pas épargné le département de Rufisque. Ce Vendredi matin, lendemain des violences, la ville en porte encore des stigmates. A Keur NDIAYE LO l’on a appris qu’un gendarme, en manipulant son arme, aurait accidentellement blessé un de ses collègues gendarmes. Ce dernier, touché aux parties génitales, a été évacué à l’hôpital et sa vie ne serait pas en danger. Toujours à Keur NDIAYE LO, un des manifestants aurait été aussi blessé et évacué aux urgences. Comme pour le gendarme sa vie ne serait pas en danger. A signaler que le LE CEM U.6 - AÏNOUMADY PLLES - JAXAAY et la façade de la mairie de Rufisque Ouest ont été aussi saccagés