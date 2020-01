Rufisque / Incendie à l’usine Valdafrique : « Plus de peur que de mal » (Toumani Cissokho)





Un incendie s'est déclaré cet après-midi aux environs de 13h, à l'usine Valadafrique sis à Rufisque. Présent sur les lieux, M. Toumani Cissokho, le directeur administratif de ladite société est venu s’enquérir de la situation. Daprés les premières informations, c'est un magasin, où il y avait des produits inflammables qui serait parti en feu. Du coup, les agents sur place ont tenté d’éteindre le feu avec les moyens du bord en attendant l’arrivée des sapeurs sapeurs-pompiers.

C’est donc à l’arrivée de ces derniers qu’on a pu maîtriser l’incendie en moins de 30 minutes. « Il y a eu plus de peur que de mal », selon Toumani Cissokho. En effet, « c’est assez spectaculaire à première vue de voir les flammes et beaucoup de fumée ». De plus, avec « non seulement les gens qui étaient à leurs postes de travail, mais aussi les maisons qui sont aux alentours étaient ma grande crainte ». Pour rappel, les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Par contre, il y a peu de dégât matériel et heureusement pas de blessés ni de perte en vies humaines. Et en plus, l’incendie n’impactera pas sur le fonctionnement de l’usine Valdafrique et des mesures vont être prises par rapport à cet incendie, nous a confié M. Cissokho.