Des militants du Parti de l’unité et du rassemblement essentiellement composés de jeunes et de femmes tous vêtus de lacoste de couleur verte ont engagé une promenade sur plusieurs kilomètres de la ville de Rufisque cet après midi.



Selon Elimane Sembene Sakho , le candidat Aliou Mamadou Dia se veut un Sénégal prospère bâti dans l’équité, la transparence, la droiture, l’unité et le respect de la dignité humaine à l’horizon 2034. "Nous traversons une période cruciale pour le pays. Il est essentiel de confier la gestion d'un pays à un homme sûr", a prévenu Élimane Sakho Sembene. Ce dernier estime que c'est seulement chez Aliou Mamadou Dia que l'on trouve ces qualités d'expertise et de sagesse. Les électeurs Rufisquois a porté AMD à la magistrature suprême pour une rupture et changement exceptionnel.