Rufisque /Effondrement d’un immeuble à la cité Sipres: « Les responsabilités seront situées et des sanctions prises » (Birame FAYE)

L'effondrement de l'immeuble témoin de la cité Sipres à Rufisque qui était en train d'être réfectionné a fait au moins 5 morts et 8 blessés ce Mercredi 23 Août, selon le ministre auprès du ministre de l'intérieur Birame Faye.

"Nous avons été informés vers 11h37' de l'affaissement d'un immeuble R+1 en réhabilitation ici à Rufisque. En terme de bilan nous pouvons retenir qu'il y a eu 13 victimes. 7 ont été évacué à l'hôpital Youssou Mbargane, une victime a été sauvée et évacuée à l'hôpital principal de Dakar. 5 corps ont été extraits des décombres", a fait savoir Birame Faye chargé de la protection civile qui s'incline devant la mémoire de ces ouvriers qui ont succombé dans cet accident en souhaitant promt rétablissement aux blessés.

"Ça repose le débat sur l'importance de la protection civile dans nos pays. Et sur instruction du chef de l'Etat nous travaillons pour la stabilisation de la stratégie nationale de protection civile. Parallèlement à cette stratégie nous travaillons aussi sur l'identification de tous les bâtiments menaçant ruines sur toute l'étendue du territoire national sur l'érection de l'agence de la protection civile et d'un centre national d'alerte précoce et de mesure sécuritaire" a souligné le ministre. "Logiquement le travail nécessaire sera fait en terme d'enquête. Les responsabilités seront situées et les sanctions aussi seront prises conformément aux fautes commises", a conclu Birame Faye en saluant le travail remarquable du génie militaire, des sapeurs-pompiers sous la présence effective du gouverneur de Dakar et des autorités locaux de Rufisque.