Rufisque/Almadies 2 : « depuis des années, on vit les inondations. Plus de 40 maisons sont sous les eaux ».(Moussa Kanouté, Almadies 2)

En cette période de fortes pluies, les habitants du quartier des Almadies 2 de Rufisque ne savent plus où donner de la tête. Des inondations sans précédent ont fini de transformer cette cité huppée en îlot invivable. Selon Mame Coura Diop, une habitante dudit quartier, « depuis hier, on peine à sortir de nos maisons. Les eaux ont envahi certaines maisons et ont fini d’installer la cité dans l’insécurité. J’avais ma petite sœur chez moi mais elle a raté sa première journée d’examen à cause de cette situation. On ne peut plus sortir la nuit et imaginez si un jour quelqu’un tombe malade la nuit. On fera comment pour assurer son évacuation. Pis, les reptiles sont là et menacent la vie des gens », a-t- elle souligné. Interrogé sur la situation, le représentant du collectif qui regroupe les 26 quartiers de Kounoune, ira plus loin. « Depuis des années, on vit les inondations. Mais cette année ci, les choses ont empiré. Plus de 40 maisons sont sous les eaux. Pourtant on a saisi les autorités pour qu’au moins des solutions soient trouvées à notre problème. Apparemment, une délégation dirigée par le gouverneur de Dakar est annoncée demain. Mais on attend et on espère qu’ils vont venir pour nous annoncer une bonne nouvelle », a annoncé Moussa Kanouté. En attendant, les populations de ladite cité cohabitent avec les inondations qui ont formé un marigot au sein de Almadies 2.