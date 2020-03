Riposte COVID 19 : Cheikh Ndiaye salue l’adhésion des politiques et tacle Sonko

Avec les mesures prises lors de la réunion d’urgence au Palais de la République, la sphère politique sénégalaise a eu l’intelligence de se mettre d’accord derrière les décisions du Chef de l’Etat. Une prouesse saluée par Cheikh Ndiaye, conseiller municipal à Grand Yoff, qui n’a cependant pas manqué de dénigrer la position de Ousmane Sonko.« Un Sénégal uni jamais comme auparavant pour en découdre avec le coronavirus, voilà le constat qui s'est dégagé depuis le premier cas confirmé au Sénégal. Politiques, religieux, acteurs socio-économiques au plus haut sommet ont décidé de se ranger derrière l'État pour soutenir le plan national de riposte en annulant tout simplement ou en reportant sine die toutes les manifestations inscrites dans l'agenda. Ainsi de grandes manifestations religieuses, musulmanes comme chrétiennes ont été annulées par les chefs religieux. Un acte de haute portée citoyenne à saluer. Du côté politique, à l'exclusion d’Ousmane Sonko immature et carent, qui ne comprend rien des enjeux comme d’habitude, Idrissa Seck , Malick Gackou , Abdoul Mbaye, Mamadou lamine Diallo , le forum civil et Amnesty ont fait preuve de civisme et grande responsabilité pour soutenir le gouvernement de la république dans cette croisade contre le coronavirus », a-t-il réagi.Voilà les valeurs que nous ont laissées « Léopold Senghor, Mamadou Dia, Ousmane Tanor Dieng , Semou Pathe Gueye, Amath Dansokho, Djibo Ka, Abdoulaye Wade, Iba Der Thiam , Abdou Diouf, Abdoul Aziz Dabakh, Seirgne Sidy Moctar , Cardinal Yacinth Thiandoum Al Makhtoum, Al Amin pour ne citer que ceux-là », ajoute t-il.« Il nous appartient au pire des crises, de nous rappeler les enseignements de ces hommes et d'avoir à l'égard de la patrie, la seule attitude qui vaille, celle de la défendre et de la sauver à tout prix.Un Peuple ayant un même But et une même Foi de combattre et de vaincre le coronavirus, voilà ce qui fait plaisir à tous les sénégalais et qui mérite ces lignes. Unis , nous sommes très forts ! », conclura le responsable politique Apr à Grand-Yoff ...