Richard Toll/ Le PM amadoue la population et chambre l’opposition: « Si jamais ces gens osent tenir des promesses électorales devant vous… »

L’étape de Richard Toll dans le département de Dagana a marqué politiquement la deuxième journée de la tournée économique du Premier ministre Amadou Bâ. C’est devant le public du Walo que le candidat à la candidature de la coalition BBY a tenu à rappeler que c’est bien facile pour l’opposition de tenir des promesses qu’eux-mêmes, estime-t-il, « ne savent comment les réaliser ». « Dans le nord, j’ai bien peur que l’opposition ne fasse forfait en voyant cette mobilisation…



L’unité retrouvée m’a particulièrement fait plaisir. Ici, personne n’osera venir vous tenir des promesses… » a martelé Amadou Bâ accueilli par les responsables du Nord notamment le maire de Richard Toll et celui de Dagana, Oumar Sarr.



Le Premier ministre Amadou Bâ invite les populations et acteurs économiques et sociaux de Dagana de décliner les attentes ce samedi lors du comité régional de développement (CRD) où il parlera du programme spécifique à Dagana.