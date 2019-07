Richard Toll : Abdoulaye Diouf Sarr inaugure le centre de santé du département et s'engage pour une meilleure amélioration des conditions de vie des agents de la santé

En tournée de 48 heures dans l'axe Nord, le ministre de la santé et de l'action sociale a procédé à l'inauguration du centre de santé de la commune de Richard Toll.

Construit et équipé pour un montant d'un milliard deux cent millions de francs CFA, ce centre comprend plusieurs services qui permettront d'apporter des solutions aux besoins sanitaires des populations du département de Dagana.

« Venant en complément aux structures de références déjà existantes dans la région de Saint-Louis, ce centre va permettre d'assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé du département de Dagana et notamment sur la lutte contre la mortalité maternelle et infantile », souligne le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Le ministre s'est également engagé pour une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail des agents de santé. Car selon toujours Abdoulaye Diouf Sarr, les questions d'accès aux soins de base et d'amélioration du systèmes de référence restent le défis majeur du gouvernement du Sénégal et ses partenaires.

A cet effet le ministre invite à une meilleure collaboration pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable.

M. Abdoulaye Diouf Sarr s'est également vivement félicité de la coopération Luxe Dev.

Le ministre a bouclé sa tournée dans le Walo par une visite au centre de santé de Dagana et par lancement de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées à Tabatreize, un village à majorité maure, situé dans la commune de Diama, département de Dagana...