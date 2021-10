Revendications syndicales / Les syndicats des enseignants de la CSA listent 18 maux et menacent le gouvernement.

Les syndicats d'enseignants affiliés à la centrale syndicale de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) sont en ordre de bataille contre le gouvernement du Sénégal. Ils ont ainsi mis en place la fédération de l'éducation, de la formation et de la recherche pour maximiser les forces afin de mener une lutte syndicale plus efficiente.



Au lendemain de l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022, les syndicalistes posent donc le premier jalon de leur combat dans le public comme dans le privé. Ainsi, les 5 syndicats ont annoncé au niveau de l'éducation publique, 12 exigences et pour le secteur de l'enseignement privé, 6 points de revendication.



À défaut d'être satisfaits, ils abandonneront les classes pour mener la lutte syndicale, car ont-ils fait savoir, l'heure du mutisme est révolu, après deux ans de patience...