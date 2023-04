Il est minuit! L’équipe de Dakaractu est en train de se préparer pour aller à la rencontre d'Assane Tall, un ancien détenu qui depuis sa sortie vit à l'entrée de la prison de Rebeuss.



Dans la rue, il nous a été très difficile de croiser une personne, surtout à cette heure.

Arrivé sur les lieux, on a pu apercevoir le vieux Tall, couché sur une espèce de table entourée d'un long drap fragile.



Malgré sa surprise, "père Assane" nous a réservé un accueil chaleureux, avant de revenir avec nous, de façon détaillée, sur sa vie quotidienne depuis qu'il est sorti de prison.



Dans ses propos, Assane déplore beaucoup l'injustice dont il semble avoir été victime.

« J'étais en prison et j'ai beaucoup participé aux travaux de la prison, je me suis occupé de l'électricité, de la plomberie, de la construction des bâtiments et de beaucoup d'autre travaux manuels », nous dira-t-il.



Selon Assane, les dirigeants de la prison lui avaient fait signer des papiers afin que tout l'argent qu'il gagne lui soit versé une fois sortie de prison, chose qu'ils n'ont pas respectée.



Cela fait donc plusieurs années qu'Assane court derrière son argent, ce qui l'oblige chaque jour, à se mettre à la recherche de petits boulots pour subvenir à ses besoins avec le peu qu'il gagne.



Alors qu’il semble avoir besoin d'aide, père Assane voulait bâtir une entreprise où il accueillerait tous les jeunes sortis de prison afin qu'ils puissent apprendre à travailler et ne pas retourner à leur vie de banditisme.