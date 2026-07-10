Retraite internationale : Sadio Mané raccroche les crampons

Sadio Mané a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale avec l’Équipe nationale du Sénégal. Selon Le QUOTIDIEN, l’emblématique numéro 10 des Lions a fait part de sa décision dans un communiqué empreint d’émotion publié en juillet 2026.

Après avoir marqué l’histoire du football sénégalais et contribué à la conquête de deux Coupes d’Afrique des nations (CAN), l’attaquant a remercié le peuple pour son soutien constant. « J’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré.

Sadio Mané ne compte toutefois pas s’éloigner du football. Il envisage désormais de mettre son expérience au service du Sénégal, notamment au sein d’un staff technique, sur un banc d’entraîneur ou dans les instances dirigeantes.