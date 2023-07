Retrait de la Minusma: un officier sénégalais dénonce des difficultés et se fait recadrer par l’organisation onusienne.

Deux semaines après la demande de retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), le Conseil de sécurité de l’ONU a mis un terme immédiat, le 30 juin, à sa mission multidimensionnelle. Le Conseil dispose de six mois pour plier bagage dans le pays.



Dans une déclaration virale, un officier du contingent sénégalais qui s’adressait à ses frères d’armes, a déploré les circonstances dans lesquelles leur retrait du pays a été exigé.



« Le mandat de la Minusma est arrivé à terme depuis le 30 juin 2023 parce que les maliens ont, eux-mêmes, demandé à mettre fin au mandat sans délai et c’est fait. Ils avaient d’ailleurs demandé à ce qu’on nous accorde 3 mois pour ‘’dégager’’ voilà le terme employé. L’ONU a négocié pour qu’on ait 6 mois parce qu’un désengagement normal c’est en 18 mois,‬ ça veut dire que le dernier élément de la Minusma va quitter ici, le 31 décembre 2023. A partir de maintenant, les gens commencent à réfléchir sur la manière de se retirer ce qui ne sera pas facile car, il y’a beaucoup de matériel engagé et des personnels, ce n’est pas évident en 6 mois mais ça va aller un peu vite. », a soutenu le soldat du contingent sénégalais de la Minusma. Il dénonce, par ailleurs, des difficultés que subissent ses frères d’armes depuis peu.



« Ça ne sera pas facile car nous savons que nous avons 6 mois pour terminer la mission, c’est extrêmement important que nous le prenons en compte. Il y’a une nouvelle situation par rapport à cela, je n’ai rien contre nos frères maliens, nous n’avons rien en commun et je ne sais rien d’eux. Rien n’est encore fait mais ils commencent à nous créer de sérieux problèmes et vous savez tous que le sénégalais peut être vilain et cramoisi mais jamais lâche. », a dit l’officier. Cette déclaration du soldat onusien a fait le tour de la toile poussant les autorités de la Minusma à y réagir à travers un tweet en date de ce 5 juillet.



« La MINUSMA regrette les propos tenus par un officier basé à #Sévaré et se dissocie de sa déclaration qui ne reflète en rien la position de la MINUSMA», a écrit l’organisation onusienne.



Deux semaines plus tôt, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, avait demandé le départ sans délai de la Minusma. Après avoir approuvé à l’unanimité la fin de la mission, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté un texte renseignant du retrait de la mission multidimensionnelle qui s’effectuera du 1er juillet au 31 décembre 2023.