Retour volontaire et migration légale: Le Sénégal signe un accord avec la Belgique.

La ministre Annette Seck, attachée au ministère sénégalais des Affaires étrangères a signé lundi un accord avec la secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor (CD&V), en vue d’une coopération pour le retour des personnes en séjour irrégulier dans leur pays et en matière de migration légale



L'annonce émane de Mme de Moor dans un communiqué où elle précise que l'accord de retour prend en compte les retours volontaires. Et que le Sénégal s’est engagé à aider les personnes qui rentrent volontairement dans leur pays à se réinsérer dans la société après leur arrivée.



Pour rappel, 142 Sénégalais ont demandé l’asile en Belgique l'année dernière. Pour l’ensemble de l’UE, ils étaient au nombre de 4.595 personnes. La plupart des demandes sont ainsi rejetées. Déjà, 35 sénégalais en séjour irrégulier ont été interpellés en Belgique.



D'après la secrétaire d’État, le Sénégal a été mentionné dans les discussions européennes en matière de visa, à cause des complications notées dans les retours vers ce pays. L’an dernier, seuls 4 Sénégalais sont partis volontairement de Belgique vers le Sénégal...