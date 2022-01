Retard sur le démarrage du vote aux Parcelles Assainies : Djamil Sané de Yewwi Askan Wi accuse le préfet…

Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie des Parcelles Assainies, Djamil Sané dénonce les manquements notés dans le déroulement du vote dans la commune. Pour le candidat, le préfet des Parcelles Assainies est l’unique responsable de ce manquement.



« J’ai saisi le préfet, il m'a rassuré que tout se passait bien. Je me suis déplacé sur le terrain mais j’ai constaté qu’il y a même des centres qui n’ont même pas de matériel pour commencer le vote. Donc, nous pensons que c'est une tentative de sabotage du scrutin ou une volonté manifeste de décourager les électeurs. Ce que nous dénonçons vigoureusement. Et maintenant, nous userons des voies et moyens nécessaires pour corriger cette injustice », regrette le candidat de Yewwi Askan Wi…