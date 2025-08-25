Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

L'assignation vise entre autres : "la prolongation illégale de l'intérim exercé par Mme Aminata Mbengue Ndiaye en violation des articles 25 et 30 des statuts, la non-convocation du comité central depuis plusieurs années, la confiscation des pouvoirs par le secrétariat exécutif national, l'expiration des mandats des structures locales, départementales et régionales, sans renouvellement régulier, le risque de troubles à l'ordre public découlant de ces violations statutaires".

Convoquant l'article 248 du code de procédure civile, IR/PS sollicite ainsi le rétablissement en urgence de la légalité statutaire au sein du Parti socialiste et la restitution de la souveraineté aux instances régulières...