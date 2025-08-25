Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Il y a de l'électricité dans l'air au sein du Parti socialiste. En effet, l'Initiative pour la Réforme du Parti Socialiste ( IR/PS) a introduit une assignation en référé aux fins de rétablissement de la légalité statutaire au sein du Parti socialiste. Ainsi, en sa qualité d'intérimaire au Secrétariat Général du Parti Socialiste, Mme Aminata Mbengue Ndiaye est visée par une procédure judiciaire aux fins d'une comparution le lundi 1er septembre au tribunal de Grande Instance de Dakar statuant en matière de référés.
L'assignation vise entre autres : "la prolongation illégale de l'intérim exercé par Mme Aminata Mbengue Ndiaye en violation des articles 25 et 30 des statuts, la non-convocation du comité central depuis plusieurs années, la confiscation des pouvoirs par le secrétariat exécutif national, l'expiration des mandats des structures locales, départementales et régionales, sans renouvellement régulier, le risque de troubles à l'ordre public découlant de ces violations statutaires".
Convoquant l'article 248 du code de procédure civile, IR/PS sollicite ainsi le rétablissement en urgence de la légalité statutaire au sein du Parti socialiste et la restitution de la souveraineté aux instances régulières...
Autres articles
-
Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix
-
Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »
-
Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »
-
Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »
-
Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice