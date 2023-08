Rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger: La junte militaire invitée à coopérer avec la CEDEAO et l’UA

La junte militaire au Niger a été ainsi invitée par le Conseil de paix et de sécurité

à " coopérer avec la CEDEAO et l’UA en vue d'un rétablissement pacifique et rapide de l'ordre constitutionnel dans ce pays".



L'organe de l’UA en charge de la paix et de la sécurité a également tenu à " appeler le peuple nigérien à rester calme, à s'abstenir de toute action susceptible d'envenimer la situation...".



Le peuple nigérien est aussi appelé " à adopter pleinement une approche pacifique en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays"...