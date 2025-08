Réseau de dealers démantelé entre Grand Yoff et Rufisque : trois trafiquants d’ecstasy arrêtés !

Dans un nouveau coup de filet mené avec précision, la Brigade Régionale des Stupéfiants relevant de l’OCRTIS a mis fin aux activités d’un réseau présumé de trafic de drogue, actif entre Keur Massar, Jaxaay et Rufisque. L’opération, conduite ce 2 août 2025, a permis l’interpellation de trois individus, et la saisie de plusieurs doses d’ecstasy ainsi que de chanvre indien.



Les descentes policières ont eu lieu à différents points stratégiques : le monument de Grand Yoff, le rond-point de Grand Mbao et Zac Mbao, à la suite de l’exploitation d’un renseignement signalant un trafic d’ecstasy en pleine expansion dans la banlieue.



Détails de l’opération :

• Le premier suspect, interpellé à Grand Yoff, a tenté une manœuvre grossière : il détenait un paquet de comprimés aphrodisiaques emballés dans du papier aluminium, qu’il aurait voulu faire passer pour de l’ecstasy. Il n’avait sur lui qu’un téléphone portable basique.

• Le deuxième suspect, cueilli au rond-point de Grand Mbao sur une moto de marque Beverly, transportait deux sachets de 10 comprimés d’ecstasy chacun.

• Le troisième individu, arrêté à Zac Mbao, possédait :

• 2 comprimés d’ecstasy,

• 1 cornet de chanvre indien,

• 1 téléphone portable Tecno,

• 2 chèques,

• 1 moto.

Une perquisition à son domicile a permis de découvrir :

• 5 comprimés d’ecstasy supplémentaires,

• un autre cornet de chanvre indien,

• et 50 000 FCFA en liquide.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête est toujours en cours pour identifier les éventuels complices et ramifications du réseau.