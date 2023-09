« Répression, confiscation des libertés »: Le F24 hausse le ton contre les autorités et lance un appel aux citoyens

La plateforme des forces vives F24 se désole des multiples interdictions à manifester suivant les mêmes motifs : « risque de perturbation de l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. »



« Ces interdictions de la honte constituent une des faces hideuses d’un État de non droit où la confiscation des libertés est érigée en règle et la répression aveugle en pilier de la gouvernance », lit-on dans le communiqué du F24 condamnant la posture de l’administration territoriale qui selon elle, « obéit davantage à un exécutif dictatorial plutôt qu’à la loi garantissant le respect des droits des citoyens ».



Le F24 fustige les agressions perpétrées contre les caravanes de Aminata Touré, Bougane Guèye Dany et Malick Gakou. Dans ce contexte, le F24 invite les citoyens à ouvrir les yeux et à faire le choix qui engage l’avenir de la nation entière. Selon Mamadou Mbodj et ses camarades, « la confiscation des libertés, la répression aveugle des voix dissonantes, la manipulation fondée sur des contrevérités assénées à longueur d’onde et d’écran sont les moyens pour maintenir un pouvoir qui a voulu en vain, nous imposer un troisième mandat sous la forme d’un deuxième quinquennat ».