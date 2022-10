Reportage - Violence en milieu scolaire :causes, Alternatives et Solutions ?

Insulte, bagarre, torture psychologique, sévices corporels, saccages d’infrastructures et matériel scolaire telle est la photographie de ce phénomène au visage dangereux appelé violence en milieu scolaire. En effet, l’école qui devait être le lieu par excellence d’éducation aux valeurs sociétales et d’instruction civique, est devenu aujourd’hui un champ de bataille et un espace de réglements de comptes.



Pour l’image du système éducatif, la question a suscité un intérêt particulier au point que des spécialistes s'y sont penchés pour fournir des arguments divers qui expliquent ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes...