[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements

À quelques heures du début du Ramadan, les préparatifs vont bon train dans les marchés, et les produits de grande consommation tels le lait, le café soluble, l’huile, l’oseille, le pain de singe, l’oignon, la viande etc… sont à suffisance sur le marché.



Pour en savoir un peu plus, Dakaractu a fait un tour au marché de la Médina pour voir prendre son pouls. Plusieurs consommateurs rencontrés sur place dénoncent une flambée des prix à la veille du Ramadan. Certains affirment devoir revoir leurs prévisions à la baisse, d’autres parlent d’un budget familial mis à rude épreuve.



Du côté des commerçants, le constat est tout aussi préoccupant. Si les produits sont disponibles, la clientèle se fait plus rare, selon plusieurs vendeurs interrogés. À cela s’ajoute un autre facteur de tension, à savoir les opérations de déguerpissement. Certains commerçants, notamment ceux qui ne disposent pas d’emplacements fixes, disent être fortement impactés par ces mesures.