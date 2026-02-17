Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye

Le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye, de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), a été interpellé cet après-midi alors qu’il couvrait la conférence de presse du procureur de la République, Ibrahima Ndoye.La rencontre avec la presse portait notamment sur l’affaire relative au décès d’un étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
Selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias (RFM), l’interpellation du journaliste serait liée à l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie ». Pour l’heure, les circonstances précises de cette arrestation et les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été officiellement détaillés par les autorités.
