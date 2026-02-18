Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale


Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale

À l’occasion de son premier Ordre du jour en jargon militaire ou déclaration de politique Générale, ce mardi 17 février 2026 au Camp Dial Diop, le nouveau Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, a exposé sa feuille de route. Une déclaration qui fixe cinq axes prioritaires, avec en toile de fond la consolidation des capacités nationales et le renforcement de la coopération internationale, notamment dans le cadre de la CEDEAO.

Face à des « défis multiples et concurrents », le CEMGA a affiché une ambition claire : poursuivre l’édification d’une armée professionnelle, ancrée dans son cœur de métier, prête à l’emploi, républicaine et engagée dans le développement socio-économique de la Nation, tout en contribuant à la sécurité collective sous-régionale.
 

Parachever le Format 2025 et préparer l’horizon 2035

La première priorité porte sur l’achèvement du « Format 2025 » et la préparation de l’horizon 2035. Les armées sénégalaises se trouvent, selon lui, à une période charnière marquée par la finalisation du cycle de renforcement capacitaire et l’amorce d’un plan de consolidation 2025-2029.

Il s’agira notamment de combler les déficits capacitaires restants, d’adapter l’organisation des échelons d’emploi et des structures de commandement aux exigences des conflits contemporains. Une politique d’acquisition réaliste et maîtrisée devra permettre de répondre aux besoins immédiats en équipements, tout en optimisant les coûts dans le cadre d’un plan directeur pluriannuel.
 

Renforcer la posture sécuritaire orientale

 

Deuxième axe majeur : la densification du dispositif sécuritaire dans la zone orientale du pays. Face à l’instabilité persistante au Sahel et à ses répercussions directes sur la sécurité nationale, le renforcement du maillage sécuritaire dans cette zone est présenté comme une priorité stratégique.
 

Adapter la politique des ressources humaines

 

La troisième priorité concerne la réforme de la gestion des ressources humaines. Le CEMGA souhaite une vision globale du parcours professionnel du militaire sénégalais, du recrutement à la reconversion.

L’accent sera mis sur : la création de nouvelles filières, l’adéquation emploi-grade, l’amélioration de l’environnement social du militaire, et l’intégration des nouveaux métiers liés aux mutations technologiques.

 

Les cyber-opérateurs, analystes en intelligence artificielle (IA), techniciens de drones et spécialistes en guerre électronique bénéficieront de parcours spécifiques, avec des passerelles vers le secteur civil afin de maintenir l’attractivité des carrières militaires.

Dans cette dynamique, la formation devra anticiper les évolutions technologiques, avec la création d’écoles spécialisées telles qu’une École de cyberdéfense, un centre de formation aux systèmes autonomes et un Institut de guerre électronique.
 

Améliorer la préparation et la logistique opérationnelles

 

Quatrième priorité : renforcer la préparation opérationnelle et la logistique, considérées comme garantes de l’aptitude à l’engagement.

Si les opérations sont de plus en plus interarmées, elles nécessitent des expertises consolidées au sein de chaque composante. Les commandements organiques devront ainsi assumer pleinement leur responsabilité en matière de préparation opérationnelle.

Le soutien logistique devra être densifié et rapproché des zones d’effort, avec une culture renforcée du maintien en condition opérationnelle (MCO). L’objectif est d’assurer la fluidité des stocks et des flux pour alimenter, soigner, déplacer et soutenir efficacement les forces engagées.
 

Ancrer la résilience territoriale dans la communauté

 

Enfin, la cinquième priorité vise à développer la résilience territoriale face à l’hybridité des menaces, aux risques climatiques et industriels.

Le vice-amiral d’escadre Oumar Wade plaide pour une culture de défense partagée, indispensable à la cohésion nationale. Selon lui, la veille citoyenne constitue le premier maillon de la protection, en appui aux autorités territoriales.
 

La coopération internationale comme pilier stratégique

 

Au-delà des priorités nationales, le CEMGA a réaffirmé l’importance de la coopération internationale. L’engagement du Sénégal au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est présenté comme un levier essentiel pour faire face aux menaces transfrontalières.

Cette approche collaborative permet, selon lui, de mutualiser les coûts, d’optimiser les ressources et de développer une réponse coordonnée aux défis sécuritaires communs, tout en préservant la souveraineté et les intérêts nationaux.



Mercredi 18 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda

Drame à Kahone : Une fillette de 6 ans enlevée et tuée dans un bâtiment à Kanda - 18/02/2026

[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements

[ Reportage] Préparatifs du Ramadan : Clients et commerçants pris en étau par la cherté des prix et les déguerpissements - 18/02/2026

Mort d’Abdoulaye Bâ / Me Bamba Cissé sort le couperet : plusieurs hauts gradés limogés

Mort d’Abdoulaye Bâ / Me Bamba Cissé sort le couperet : plusieurs hauts gradés limogés - 18/02/2026

Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités

Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités - 18/02/2026

Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation

Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation - 17/02/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye interpellé en pleine conférence de presse du Procureur Ndoye - 17/02/2026

Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers

Violences à l'Ucad : le procureur Ibrahima Ndoye annonce des poursuites contre des étudiants et l’ouverture d’une enquête visant des policiers - 17/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye

Décès d’Abdoulaye Ba : « Il est décédé à la suite d’une chute du 4e étage », selon le procureur Ibrahima Ndoye - 17/02/2026

Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées

Installation du nouveau CEMGA : le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade prend le commandement des Armées - 17/02/2026

Crise universitaire : Des élèves en soutien aux étudiants, rejoignent le mouvement de grève de 72h et réclament justice après la mort d’Abdoulaye Ba

Crise universitaire : Des élèves en soutien aux étudiants, rejoignent le mouvement de grève de 72h et réclament justice après la mort d’Abdoulaye Ba - 17/02/2026

Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire

Sonatel : 1923 milliards FCFA de chiffre d’affaires, en 2025, la barre des 2000 milliards en ligne de mire - 17/02/2026

TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs

TOUBA - Le khalife des Baayfall remet à Serigne Mountakha un aadiya de 500 millions de francs - 17/02/2026

Soirée gay chez Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck passe aux aveux…

Soirée gay chez Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck passe aux aveux… - 17/02/2026

UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants

UCAD-Retour de parquet pour trois étudiants, un autre arrêté : le Collectif des amicales dénonce des arrestations « arbitraires » et exige la libération des étudiants - 16/02/2026

Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre…

Assemblée nationale - L'immunité parlementaire de Farba Ngom levée : 108 députés votent pour, 21 contre… - 16/02/2026

Assemblée nationale - Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom brandit le saint Coran et « crache ses vérités »

Assemblée nationale - Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom brandit le saint Coran et « crache ses vérités » - 16/02/2026

[DIRECT🛑] Assemblée Nationale : Demande levée de l'immunité parlementaire du député FARBA NGOM.

[DIRECT🛑] Assemblée Nationale : Demande levée de l'immunité parlementaire du député FARBA NGOM. - 16/02/2026

Crise universitaire : « Il faut constater que le système LMD n’a pas réussi chez nous » (Pr Amsatou Sow Sidibé)

Crise universitaire : « Il faut constater que le système LMD n’a pas réussi chez nous » (Pr Amsatou Sow Sidibé) - 16/02/2026

Un incendie s’est déclaré ce matin au ministère des Finances

Un incendie s’est déclaré ce matin au ministère des Finances - 16/02/2026

Grande Rentrée Citoyenne 2026 : Un évènement prisé pour une jeunesse en quête d'inspiration

Grande Rentrée Citoyenne 2026 : Un évènement prisé pour une jeunesse en quête d'inspiration - 16/02/2026

Immunité sous tension : Farba Ngom contre-attaque,l’ancien procureur spécial près la CREI Alioune Ndao crée la surprise

Immunité sous tension : Farba Ngom contre-attaque,l’ancien procureur spécial près la CREI Alioune Ndao crée la surprise - 16/02/2026

Trafic de drogue et de médicaments : 70 millions FCFA de produits prohibés saisis par les douanes en une semaine

Trafic de drogue et de médicaments : 70 millions FCFA de produits prohibés saisis par les douanes en une semaine - 15/02/2026

Tapha Tine balayé sans éclat : Franc impose sa loi avec sang froid et précision dans l’arène des jambar

Tapha Tine balayé sans éclat : Franc impose sa loi avec sang froid et précision dans l’arène des jambar - 15/02/2026

Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté

Kaolack : Des hommes encagoulés et armés, dévalisent plusieurs boutiques à la gare routière Liberté - 14/02/2026

Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta

Tivaouane: un camion tue un conducteur de Jakarta - 14/02/2026

ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique

ONU-Diomaye, Sonko : Macky Sall, une ambition mondiale qui divise Dakar et agite Addis-Abeba…les dessous d’un choix diplomatique - 14/02/2026

Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et …

Immunité en sursis : les coulisses explosives de l’audition de Farba Ngom à l’Assemblée…huit voix pour,deux contre et … - 14/02/2026

Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes

Saint-Valentin 2026 : le couple Fall partage le secret de leur amour et prodigue des conseils aux jeunes - 14/02/2026

Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar

Air France, sous les couleurs de sa flotte modernisée, ouvre sa nouvelle agence à Dakar - 13/02/2026

Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits...

Scènes de violence à l’UCAD : La vidéo présentée par le gouvernement antérieure aux faits... - 13/02/2026

RSS Syndication