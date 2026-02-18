Ordre du jour n°1 du CEMGA : le vice-amiral d’escadre Oumar Wade décline ses priorités stratégiques et réaffirme l’importance de la coopération internationale

À l’occasion de son premier Ordre du jour en jargon militaire ou déclaration de politique Générale, ce mardi 17 février 2026 au Camp Dial Diop, le nouveau Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, a exposé sa feuille de route. Une déclaration qui fixe cinq axes prioritaires, avec en toile de fond la consolidation des capacités nationales et le renforcement de la coopération internationale, notamment dans le cadre de la CEDEAO.



Face à des « défis multiples et concurrents », le CEMGA a affiché une ambition claire : poursuivre l’édification d’une armée professionnelle, ancrée dans son cœur de métier, prête à l’emploi, républicaine et engagée dans le développement socio-économique de la Nation, tout en contribuant à la sécurité collective sous-régionale.





Parachever le Format 2025 et préparer l’horizon 2035

La première priorité porte sur l’achèvement du « Format 2025 » et la préparation de l’horizon 2035. Les armées sénégalaises se trouvent, selon lui, à une période charnière marquée par la finalisation du cycle de renforcement capacitaire et l’amorce d’un plan de consolidation 2025-2029.



Il s’agira notamment de combler les déficits capacitaires restants, d’adapter l’organisation des échelons d’emploi et des structures de commandement aux exigences des conflits contemporains. Une politique d’acquisition réaliste et maîtrisée devra permettre de répondre aux besoins immédiats en équipements, tout en optimisant les coûts dans le cadre d’un plan directeur pluriannuel.





Renforcer la posture sécuritaire orientale

Deuxième axe majeur : la densification du dispositif sécuritaire dans la zone orientale du pays. Face à l’instabilité persistante au Sahel et à ses répercussions directes sur la sécurité nationale, le renforcement du maillage sécuritaire dans cette zone est présenté comme une priorité stratégique.





Adapter la politique des ressources humaines

La troisième priorité concerne la réforme de la gestion des ressources humaines. Le CEMGA souhaite une vision globale du parcours professionnel du militaire sénégalais, du recrutement à la reconversion.



L’accent sera mis sur : la création de nouvelles filières, l’adéquation emploi-grade, l’amélioration de l’environnement social du militaire, et l’intégration des nouveaux métiers liés aux mutations technologiques.

