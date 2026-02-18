Téléphones saisis, messages d’amour révélés : Birame Bigué au cœur de la 3e vague d’arrestations...l’affaire qui ébranle médias et célébrités

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a enclenché ce que le quotidien Libération qualifie de « troisième vague d’arrestations » dans une affaire aux ramifications troublantes. Au cœur du dossier : des accusations lourdes d’association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH et d’actes contre nature, sur fond de révélations explosives et d’interceptions numériques.
D’après les informations rapportées par Libération, ce sont des « messages d’amour » qui auraient conduit les enquêteurs jusqu’à lui. Ces échanges auraient été interceptés à la suite de l’exploitation des téléphones saisis dans le cadre de l’enquête visant Ibrahima Magib Seck et ses présumés complices.
L’enquête, menée tambour battant par la BR de Keur Massar, s’oriente désormais vers un élargissement du champ des responsabilités, à mesure que les connexions entre les différents protagonistes se précisent.
Ce dernier aurait livré les identités de plusieurs partenaires, dont certaines personnalités connues. Ces révélations pourraient accélérer la procédure et entraîner de nouvelles interpellations dans les prochains jours.
Un journaliste de la RTS interpelléSelon Libération, le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, a été interpellé hier par les éléments de la BR de Keur Massar. Son domicile a été perquisitionné en sa présence.
Un vaste réseau aux multiples visagesToujours selon Libération, l’analyse des données téléphoniques aurait permis de mettre au jour un réseau d’une ampleur insoupçonnée, impliquant des personnes issues de divers secteurs socioprofessionnels. Des profils variés, dont certains seraient connus du grand public, figureraient dans les échanges examinés par les enquêteurs.
Les aveux d’un détenu porteur du VIHL’un des éléments les plus troublants du dossier, toujours d’après Libération, concerne un détenu extrait de prison dans le cadre de l’enquête. Porteur du VIH depuis 2021, il aurait fait des aveux qualifiés de « détonants » devant les gendarmes.
Une affaire aux implications judiciaires majeuresLes qualifications retenues — association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH et autres infractions — exposent les personnes mises en cause à de lourdes peines, si les faits sont établis.
